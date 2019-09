Die Hermann-Leeser-Realschule hat einen neuen Schulleiter: Robert Schneider wird Nachfolger von Reinhold Frese. Schneider ist 47 Jahre alt. Er unterrichtet die Fächer Mathematik und Physik. Von 1999 bis 2006 war er bereits Lehrer an der Dülmener Hermann-Leeser-Schule, anschließend war er bis 2016 als Konrektor an einer Realschule in Marl tätig. Von 2016 bis 2019 unterrichtete er an einer Freiherr-vom-Stein-Realschule in Coesfeld.

Am kommenden Donnerstag, 19. September, wird er sich dem Ausschuss für Schule und Bildung vorstellen.