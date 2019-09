Bereits zum fünften Mal findet am kommenden Wochenende, 21. und 22. September, in Visbeck ein Mittelaltermarkt statt. Ritter und edle Damen, Kelten und Wikinger, Händler und Gaukler werden dann ihr Lager an der Kapelle aufschlagen. Mit rund 250 Teilnehmern, so viele wie noch nie, rechnen die Veranstalter.

Höhepunkte an beiden Tagen sind die Showkämpfe, die am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr stattfinden. Zudem gibt es am Samstagabend zum Ausklang eine Feuershow.

Um 15 Uhr anrufen!

Wer mitkommen will ins Mittelalter: Die DZ verlost unter ihren Abonennten am heutigen Dienstag dreimal zwei Eintrittskarten. Wer die Tickets gewinnen will, der sollte heute um 15 Uhr die Nummer 02594/95678 anrufen und auf Fortuna hoffen. Wer kein Glück hat: Tickets kosten an der Tageskasse vier Euro, Familienkarten gibt es für acht Euro.