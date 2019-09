Alleine in Deutschland „verbringen mehr als eine Million Menschen ihre Freizeit in einem Reisemobil“, zitiert die Verwaltung in einer Vorlage an die Lokalpolitik ein Institut für Fremdenverkehr aus München. Und das Beste für Dülmen daran: „Über 90 Prozent der deutschen Wohnmobilisten (...) unternehmen jährlich mehrere Kurzreisen.“

Bislang kein Komfort

Von dem wachsenden Kuchen möchte sich die Stadt Dülmen gern ein Stück abschneiden und denkt darüber nach, ob sie den fahrenden Touristen nicht einen komfortablen Stellplatz für bis zu 25 Fahrzeuge am Freizeitbad düb einrichten soll.

Zwar gibt es hier bereits „einen einfachen Transitplatz ohne Wohlfühlfaktor“, heißt es weiter. Doch ein Stellplatz ohne Ver- und Entsorgemöglichkeiten, unbeleuchtet und ohne Sanitärräume - das ist der solventen Zielgruppe dann doch nicht attraktiv genug.

Schöner Wohnen am düb

So verirren sich auf den derzeitigen Stellplatz am düb bislang nur drei bis vier Fahrzeuge pro Tag im Sommer, im Winter sieht es noch viel düsterer aus. Das will die Stadt ändern und hier einen bewirtschafteten Touristikplatz für bis zu 25 Wohnmobile einrichten. Stromanschlüsse, Servicestation sowie möglicherweise eine gebührenpflichtige Nutzung der sanitären Anlagen im düb inklusive.