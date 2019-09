Schnell gelöscht

In einem Wohngebäude in dem Ortsteil war eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer war nach Angaben der Wehr schnell gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Bewohner brachten sich in Sicherheit

Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor in Sicherheit gebracht. Sie wurden vom Rettungsdienst aus Nottuln betreut. Die Wehrleute führten zudem umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch. Kurz nach 4 Uhr war der Einsatz beendet.