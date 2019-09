Erster Dämpfer für Dümo

Lange ist in Hiddingsel um die geplante Erweiterung des Reisemobilanbieters Dümo am Graskamp gestritten worden, jetzt hat Dümo die Einleitung des Planverfahrens beantragt. Doch die Erweiterung wird vermutlich im Ausschuss für Wirtschaftsförderung am Donnerstag, 26. September, erneut in die Verlängerung geschickt.

Das Bauamt bemängelt, dass der Antragsteller keine eindeutigen räumlichen Grenzen für sein Vorhaben benenne, dass der verkehrliche Anschluss an den Graskamp unklar bleibe und dass naturschutzrechtliche Kompensationen nicht ausreichend konkretisiert seien.

Das kritisiert das Bauamt

Darüber hinaus lägen mindestens 1000 Quadratmeter der geplanten Ausstellungsfläche sowie eine Teilfläche des geplanten Bürogebäudes innerhalb des gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebietes. Schließlich befinde sich das für die Erweiterung vorgesehene Grundstück bislang auch nicht im Besitz des Investors.

Insgesamt sei der Antrag in mehreren Punkten so unklar formuliert, dass auf dieser Grundlage kein Bebauungsplan eingeleitet werden könne. Zugleich seien die möglichen Erweiterungen im Gewerbegebiet Am Kleuterbach aber erschöpft, das Gewerbegebiet werde stark vom Erscheinungsbild der Wohnmobile dominiert.

Dümo soll Antrag gründlich überarbeiten

Die Verwaltung weist zudem daraufhin, dass dem Antrag nur dann stattgegeben werden könne, wenn zugleich eine etwa flächengleiche Rücknahme aus dem bisher unbebauten Gewerbegebiet „Dörfer Geist“ im Bebauungsplan vorgenommen würde.

Dümo solle den Antrag daher auf der Grundlage des Leitfadens für die städtische Zusammenarbeit mit Investoren noch einmal gründlich überarbeiten.

Darum will Dümo erweitern

Dümo möchte seinen Betrieb um 11.000 Quadratmeter südöstlich vom jetzigen Standort erweitern. Jörn Thyssen, so heißt es im Antrag, sei als „künftiger Eigentümer“ verfügungsberechtigt über das Grundstück.

Hier sollen vor allem zusätzliche Stellflächen für die Wohnmobile entstehen sowie ein Bürogebäude mit einem kleinen Ausstellungsraum. Außerdem sind sanitäre Einrichtungen sowie ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter geplant. Die gesamte Fläche soll von einem Erdwall umgeben werden.

Konflikt mit Anwohnern wegen Verkehrsbelastung

Im Konflikt mit den Anwohnern ging es vor allem um die Belastung des Straßenverkehrs. Während eine Bürgerinitiative befürchtet, dass immer mehr Wohnmobile den Charakter Hiddingsels verändern würden, sehen die Thyssens eine Entzerrung der Verkehrsbelastung durch die dann ausreichenden Stellflächen. Zuletzt kam es immer wieder zum Streit, weil Wohnmobile auch den öffentlichen Straßenraum versperrten.

Um die Auseinandersetzung zu versachlichen, will Dümo einen Verkehrsplaner beauftragen, eine Prognose der Verkehrsentwicklung für ganz Hiddingsel wie auch für das Gewerbegebiet zu erstellen. Auch die Anbindung des Planungsgebietes an den Straßenverkehr soll dabei untersucht werden.