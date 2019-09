Die Remex will in Rödder eine Deponie für Bauschutt einrichten. Anwohner und Naturschützer wehren sich dagegen. Der Kreis lehnt am Ende das Remex-Vorhaben ab.

So lässt sich (in sehr knappen Worten) ein Verfahren zusammenfassen, das bereits seit knapp zehn Jahren läuft. Und noch lange nicht zu Ende ist: Denn die Remex klagt vor dem Verwaltungsgericht Münster gegen die Entscheidung der Kreisverwaltung. Verhandlung ist am Freitag, 20. September, ab 10 Uhr.

Remex-Kritik an Landschaftsplan

Das Unternehmen bezweifelt, dass der Kreis die Deponie-Pläne ablehnen durfte. Dessen Begründung lautete: Der geplante Standort liegt im Landschaftsschutzgebiet „Parklandschaft um Buldern“. Und dort gilt halt ein Bau- und Errichtungsverbot. Doch aus Sicht des Unternehmens gibt es erhebliche Zweifel an der Rechtsgültigkeit des Landschaftsplans Buldern.

„Das ist ein politisches Instrument, das die Kreispolitik genutzt hat, um das Projekt massiv zu behindern“, hatte Geschäftsführerin Ulrike Kalthof kurz nach der Entscheidung des Kreises gesagt. Einziges Ziel des Landschaftsplans sei die Verhinderung der Remex-Pläne gewesen.

Warum das Verfahren seit fast zehn Jahren läuft

Fast ein Jahrzehnt dauert der Deponie-Streit mittlerweile. Der ursprüngliche Antrag datiert auf den 23. Dezember 2009. Kurz darauf formierte sich die IG Naturschutz Rödder, die vehement und mit langem Atem gegen die Pläne kämpfte. Zuletzt stand die Politik, sowohl in Dülmen als auch im Kreis, auf ihrer Seite.

Verzögert wurde das Verfahren unter anderem auch von 2012 bis 2014 durch ein Moratorium des Landes, weil eine NRW-weite Bedarfsanalyse für Deponien durchgeführt wurde. Mehrfach reichte Remex zudem Änderungen des Antrags, zum letzten Mal im Dezember 2015.

Ein knappes Jahr später entschied dann der Kreis. Und zwar gegen die Remex, die direkt Klage einlegte. Weshalb der Deponie-Streit jetzt vor dem Verwaltungsgericht weiter geht.