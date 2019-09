Wie Dülmen den Kalten Krieg erlebte

Wie haben Dülmener die Zeit des Kalten Krieges erlebt? Welche persönlichen Erfahrungen haben sie gemacht? Welche Rolle spielen die ehemals militärisch genutzten Flächen in Dülmen heute?

Diese und weitere Fragen werden im Mittelpunkt eines Podiumsgesprächs und einer Ausstellung am Freitag, 20. September, um 18 Uhr in und an der Alten Sparkasse stehen.

„Dülmen wurde sehr durch den Kalten Krieg beeinflusst“

Gemeinsam mit dem städtischen Kulturteam und dem Stadtarchiv hat die VHS Dülmen - Haltern - Havixbeck das Thema „Kalter Krieg“ in den Mittelpunkt der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ gestellt, die an diesem Tag bundesweit stattfindet und an der sich rund 400 Volkshochschulen beteiligen.

„Wir haben uns dafür entschieden, uns anstelle eines Tages der offenen Tür auf das Projekt ‚Fremder Nachbar - Leben im Kalten Krieg im Münsterland‘ zu konzentrieren“, erläutert Esther Joy Dohmen, Leiterin der VHS. „Dülmen wurde als Militärstandort sehr durch den Kalten Krieg beeinflusst.“

Forschungsprojekt läuft bereits

Das Projekt ist bereits im vergangenen Jahr gestartet und soll regionale Besonderheiten hervorheben. Zahlreiche Dülmener arbeiten daran mit, weitere Interessierte sind jederzeit willkommen.

Wilhelm Bauhus von der Arbeitsstelle Forschungstransfer der Uni Münster, die das Projekt mit angeleitet hat, wird an dem Abend zunächst erste Ergebnisse der bisherigen Forschungsarbeit vorstellen.

Wer auf dem Podium mitdiskutiert

Im anschließenden Podiumsgespräch werden dann die Dülmener Gesprächsteilnehmer von ihren Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg und der anschließenden Konversion militärischer Flächen berichten.

Auf dem Podium mit dabei sind: Bürgermeisterin Lisa Stremlau, Generalmajor a.D. Robert Bergmann, Jürgen Dreifke (Mitglied des Reservistenvereins), Clara van der Haar (Studentin an der RWTH Aachen und ehemalige Schülerin des CBG) und Dietmar Rabich (Dülmener und Wehrpflichtverweigerer).

Mobile Ausstellung im alten Container

Weiterer Höhepunkt des Abends ist die Eröffnung der „Wissenschaftsbox“ der Arbeitsstelle Forschungstransfer gegen 19.30 Uhr. In dem umgebauten Seecontainer, der auf dem Hof der VHS am Ostring seinen Platz finden wird, werden zahlreiche Exponate, Erinnerungsstücke und Fotos zu sehen sein, die die Teilnehmer des Projektes „Fremder Nachbar“ zusammengetragen haben.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem das Munitionsdepot Visbeck, die Tower Barracks und die St.-Barbara-Kaserne. Musik aus den Jahrzehnten des Kalten Krieges wird die Eindrücke untermalen.

Schau läuft bis zum 5. Oktober

Die mobile Ausstellungsfläche wird am 20. September offiziell eröffnet und bleibt bis zum 5. Oktober auf dem Hof der Alten Sparkasse stehen. Interessierte, die die Ausstellung besuchen möchten, können sich an der Infothek der Alten Sparkasse melden, Tel. 02594/12400. Der Eintritt für den Abend ist frei.