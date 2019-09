Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Noch wirft der Dorfladen keine satten Gewinne für seine Gesellschafter ab - aber damit war nach einem knappen Jahr auch nicht zu rechnen. Wichtig war den Gesellschaftern auf der Versammlung im Korfu, dass die schwarze Null in Sicht kommt.

Im Kreis Coesfeld besucht der Arbeitskreis Zahngesundheit regelmäßig Kindergärten und Schulen. Einmal im Jahr wird eine Schule ausgewählt, um den Tag der Zahngesundheit besonders hervorzuheben. Dann wird der große Zahntunnel aufgebaut. In diesem Jahr ist die Ludgerus-Grundschule in Buldern von den Zahnprofis ausgesucht worden.

„Kinder kommt runter, Lamberti ist munter…“ Unter diesem Motto lässt nicht nur der Fröbel-Kindergarten am 19. September den münsterländischen Brauch aufleben. Am heutigen Freitag ziehen auch in Dülmen und Buldern Kinder und Erwachsene um den leuchtenden Baum.

Bei der Deutschen U16-Mannschaftsmeisterschaft war mit Lina Weyer auch eine Dülmenerin am Start. Die Zwölfjährige lief in Berlin für die LG Coesfeld zum ersten Mal über die 100 Meter. Bisher war sie nur 75 Meter gesprintet.

Termine:

7.30 bis 13.30 Uhr, Klimaschutzwoche: „Klimaschutz in kleinen Schritten“, Infos der Verbraucherzentrale auf dem Wochenmarkt.

15.30 Uhr, Kindertheater „Don Quijote“, Theater Neumond, Alte Sparkasse.

Wetter:

Zunächst stark bewölkt, gegen Mittag lässt sich die Sonne blicken. Höchstwertebei 21 Grad, dazu schwacher bis mäßiger, von West auf Nordwest drehender Wind.

Verkehr:

Auf Lohwall und Overbergstraße kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Behinderungen.

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße