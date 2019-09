Tanz um die Pyramide

Dülmen. Gleich an zwei Stellen gibt es am Freitag, 13. September, das traditionelle Lambertussingen. In Buldern ist um 17 Uhr Treffen auf dem Spiekerplatz. Von dort erfolgt ein Umzug zum Pfarrgarten, wo die Lambertus-Pyramide aufgestellt ist. Auf dem Platz hinter der alten Overbergschule in Dülmen lädt der Nieströter Schützenverein am Freitag zum Lambertussingen ein. Beginn ist hier um 18.30 Uhr.

Von Hans-Martin Stief