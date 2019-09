Polizei kontrolliert Lkw

18 Verstöße in drei Stunden

Merfeld. 43 Lkw haben Polizeibeamte am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben - Brummis im blick“ im Gewerbegebiet Beisenbusch in Nottuln sowie auf der L600 bei Merfeld angehalten und kontrolliert. In 18 Fällen leiteten die Beamten Verfahren ein, weil Ladung nicht ausreichend gesichert worden war, die Fahrer Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatten oder weil die Brummifahrer zu schnell unterwegs waren.