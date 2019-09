Die Ausbeute, die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Haltern und des Tauchclubs Haltern am Samstag aus dem Silbersee II fischten, war mitunter schon ziemlich skurril. Jeweils zum Ende der Badesaison rücken die Helfer aus, um auch im See so weit wie möglich aufzuräumen.

„Ausbeute war diesmal nicht so groß“

Diesmal ging den Tauchern beim Aufräumen ins Netz: ein Sonnenschirm, Glasflaschen, ein Einkaufswagen und sogar ein Schlüsselbund. „Die Ausbeute war diesmal nicht so groß wie manchmal in den Vorjahren“, erklärte DLRG-Vorsitzende Anne Feldmann.

Und ergänzte: „Und das trotz des großen Andrangs an einigen heißen Tagen. Uns geht es vor allem darum, Gegenstände aus dem Wasser zu holen, an denen Badegäste sich verletzen könnten.“

Taucher in bis zu zehn Metern Tiefe unterwegs

Die Taucher waren hauptsächlich im weniger tiefen Wasser der Randbereiche unterwegs. „Wenn man tiefer kommt, wird erstens die Sicht schlechter und es wird außerdem abrupt kälter“, so Benedikt Wintz, der zusammen mit Gerrit Hasse im See tauchte.

Bis zu einer Tiefe von zehn Metern stießen die Taucher vor, insgesamt waren sie mit 14 Mitgliedern am Silbersee im Einsatz. Auch die Wasserpflanzen behinderten teilweise die Suche. Vieles, was sich darunter verfängt, war für die Taucher gar nicht sichtbar.

DLRG ist mit der Badesaison zufrieden

Dass auch schon mal ein Schlüsselbund im See landet, ist für die Taucher nichts Ungewöhnliches. „Den steckt man in die Badehose, weil man ihn nicht am Ufer liegenlassen will, und schon ist er rausgerutscht und nicht mehr aufzufinden. Wir können ja mal auf dem Parkplatz nachschauen, ob noch irgendwo ein nicht abgeholtes Auto steht“, scherzte einer.

Insgesamt ist die Saison am Silbersee II für die DLRG zufriedenstellend verlaufen. „Wir hatte keine schlimmen Unglücke, lediglich einige kleinere Verletzungen“, sagt Anne Feldmann. „Das ist das Wichtigste.“