Tennis spielen, Bogenschießen, eine eigene Zeitung gestalten, einen Film drehen und viele weitere spannende Aktionen konnten die Schüler des AvD in der gerade beendeten Projektwoche vergangene Woche umsetzen. Grund für diese Projektwoche war der 20. Geburtstag des Gymnasiums.

Schulfest

Zum Abschluss gab es am Samstag ein Schulfest, auf dem die verschiedenen Workshops den Familien und Freunden sowie allen interessierten Gästen präsentiert wurden. Für Kinder gab es einen Schminkstand und eine gut besuchte Hüpfburg. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. An einigen Ständen konnten die Besucher Essen und Getränke erwerben. Anlässlich des Jubiläums besuchte auch Bürgermeisterin Lisa Stremlau die Schule, wobei sie in ihrer Festrede auf die Entstehung des Gymnasiums einging. Schulleiterin Ursula Ellenbracht begrüßte dabei zahlreiche Ehrengäste.

1000 Besucher

Zum abschließenden Schulfest kamen rund 1000 Besucher auf das Gelände der Schule, um gemeinsam das Jubiläum zu begehen. Ein DJ sorgte bis in den Abend hinein für die passende Musik und Partystimmung. Viele Ehemalige ließen es sich nicht nehmen, ihre alte Schule noch einmal zu besuchen und sich mit ihren Lehrern über die gemeinsamen Zeiten zu unterhalten.