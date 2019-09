Grund für den persönlichen Glückwunsch: Malte ist das erste Mitglied, das von der Kinderfeuerwehr nun in den aktiven Dienst wechselte. Er gehörte zu den ersten Mitgliedern der Kinderfeuerwehr, die im Jahr 2006 gegründet wurde.

Wachsendes Interesse

Er durchlief die Jugendfeuerwehr und durfte 2018 schon an Dienstabenden der aktiven Mannschaft teilnehmen, um Erfahrung zu sammeln. Den Grundlehrgang hat er mit 17 abgeschlossen, so dass er an seinem Geburtstag einen eigenen Funkmelder erhalten hat und somit zu Einsätzen ausrücken kann.