Dülmen. Ein 70-jähriger Radfahrer aus Münster ist am Freitag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall auf der Straße Am Luchtkamp schwer verletzt worden. Der Radfahrer war mit einem Pkw zusammengestoßen, als dieser vom Fahrbahnrand anfuhr. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rettungsdienst den 70-Jährigen in ein Krankenhaus.

Von Hans-Martin Stief