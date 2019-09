Wo Radler Vorfahrt haben

Die Dänen können es, die Holländer auch. Jetzt wollen auch die Dülmener beweisen: Autos und Fahrräder einträchtig neben- statt gegeneinander auf einer Straße - das geht.

Hier sollen die ersten vier Fahrradstraßen entstehen

Vier Fahrradstraßen will die Stadt 2020 einrichten, geplant sind sie auf dem Haverlandweg (1500 Meter), dem Olfener Weg (650 Meter), der Sendener Straße (560 Meter) und der Overbergstraße (675 Meter).

Langfristig ist sogar ein Netz von Fahrradstraßen vorgesehen, das die lokale Mobilität im gesamten Stadtgebiet verbessern soll. Weniger Emissionen, mehr Bewegung für die Bevölkerung sowie ein schnelles und sicheres Weiterkommen auf dem Zweirad sind die Ziele, welche Dülmen mit den Fahrradstraßen erreichen will.

Experte: Stadt hat gute Auswahl getroffen

Das System der Fahrradstraße erläuterte Franz Linder von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte am Mittwochabend auf einer Bürgerversammlung im Forum Bendix. Mit 36 Prozent Fahrradverkehr in der Innenstadt sei Dülmen schon heute beim Thema sehr weit vorn, berichtete zuvor Stadtentwicklerin Astrid Wiechers.

„Alle vier ausgewählten Straßen sind Tempo-30-Zonen, und der Pkw-Verkehr ist dort sehr überschaubar“, erklärte der Ingenieur, dass die Stadt eine gute Wahl getroffen habe.

Radler haben Vorfahrt vor Autos

Auf Fahrradstraßen werden Autos noch zugelassen, allerdings haben Räder dort Vorrang. „Auf einer solchen Straße dürfen Sie auf dem Rad nebeneinander fahren und die Autos müssen Rücksicht nehmen“, erklärte Linder.

An Kreuzungen habe die Fahrradstraße immer Vorfahrt. Er wünscht sich, dass in Zukunft 60 Prozent der innerstädtischen Mobilität über das Fahrrad laufen.

Rege Debatte - aber keine generellen Bedenken

Nach den Impulsreferaten ging es für die zahlreichen Besucher an die Arbeit. In Workshops feilten sie an den Details für jede der vier Straßen. Generelle Bedenken gegen das Projekt gab es keine, doch die Frage der Parkplätze, der Grünstreifen und der Fahrbahnmarkierung löste rege Diskussionen aus.

Haverland-Unterführung sperren oder nicht?

Am engagiertesten stritten die Teilnehmer über die Frage, ob die Bahnunterführung im Haverlandweg in Zukunft für Autos gesperrt werden sollte. CDU-Fraktionschef Willi Wessels sprach sich dagegen aus, weil er ein Verkehrschaos durch den elterlichen Hol- und Bringedienst am dortigen Kindergarten befürchtet.

Eine große Zahl - darunter auch Anwohner - meinten hingegen, es würde deutlich entspannter ohne Autos durch die Unterführung, das Verkehrsproblem könne gelöst werden. Diese Frage wird wohl auch die Politik noch kontrovers diskutieren. „Ich würde die Unterführung für Pkw schließen“, gab Linder seine Einschätzung zum Thema ab.