Die jüngste Rechtsprechung lässt der Verwaltung laut eigenen Angaben keinen Spielraum: Verkaufsoffene Sonntage gibt es ab 2020 nur noch im Innenstadtbereich. Also dort, wo die Ladenöffnungen räumlich unmittelbar an große Veranstaltungen wie Kirmes, Frühlingsmarkt oder den Dülmener Winter gekoppelt sind.

Warum diese Neuregelung? Grundlage war die mittlerweile durch zahlreiche Urteile gefestigte, neueste Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts zum Ladenöffnungsgesetz.

Verdi bezieht sich auf neuste Rechtssprechung

Darauf bezieht sich die Gewerkschaft Verdi, mit der die Stadt nun neue Gespräche geführt hat. Das Ergebnis: Die Ausdehnung von verkaufsoffenen Sonntagen muss künftig deutlich strikter gehandhabt werden.

Ferno-Center darf weiter öffnen

Das bedeutet, dass außerhalb der Innenstadt, also zum Beispiel im Verlauf der Halterner oder Münsterstraße, die Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntag künftig geschlossen sein müssen.

Einig waren sich Verwaltung und Verdi aber darin, dass das Ferno-Center weiterhin zum Innenstadtradius gehört - und damit öffnen darf.

Stadt fürchtete Klage

„Wir hätten den Händlern in den Randbereichen, die sich mit guten Ideen in den Diskussionsprozess eingebracht haben, gern die Möglichkeit geboten, auch künftig an verkaufsoffenen Sonntagen teilzunehmen“, wird Rechtsdezernent Christoph Noelke in einer Mitteilung zitiert. „Dies ist mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung jedoch leider nicht rechtssicher darstellbar. Gerichtliche Verfahren wären vorprogrammiert.“

Um diese zu vermeiden, bereitet die Verwaltung daher jetzt eine Änderung der „Ordnungsbehördlichen Verordnung“ vor, die die Sonntagsöffnungen regelt. Ende des Jahres muss dann die Politik zustimmen.

Für diesen Sonntag ändert sich nichts

Die neue Regelung beim Sonntagsverkauf soll ab dem Jahr 2020 gelten. Ausdrücklich nicht betroffen ist damit der verkaufsoffene Sonntag an diesem Wochenende im Rahmen des Kartoffelmarktes.

Und auch für die Viktorkirmes im Oktober sowie den verkaufsoffenen Adventssonntag am 8. Dezember gilt noch die alte Einigung mit Verdi, sodass dann auch Geschäfte in den Randbereichen öffnen dürfen.