Jugend im Frieden - Jugend im Krieg

Sie schilderten ihre eigenen sorglosen Alltagserfahrungen und stellten sie den bedrückenden Berichten aus dem Lager gegenüber. Das Landschaftsfenster ist eine große Glastafel, die in Text und Bild auf das Kriegsgefangenenlager von 1914 bis 1919 hinweist, das sich einst auf Dülmener Gebiet befand.

Städteübergreifende Zusammenarbeit

Heute gehört das Gelände zu Haltern am See. Gemeinsam hatten sich Dülmener und Halteraner für das Landschaftsfenster eingesetzt, denn bis auf eine Baracke erinnert heute nichts mehr an das Lager. Es ist der Aussandung des Sees zum Opfer gefallen.

10.000 Gefangene

Halterns Bürgermeister Bodo Klimpel rief während der Feier die Geschichte der Einrichtung in Erinnerung, in der rund 10.000 Gefangene vornehmlich aus Frankreich, Belgien, Großbritannien und Russland lebten, und bedankte sich bei allen Unterstützern des Projektes.

"Augen nicht verschließen"

Dülmens Bürgermeisterin Lisa Stremlau zeigte sich „überwältigt“, dass so viele Menschen zu der Einweihung gekommen waren und so ihre Bereitschaft zeigten, „sich für Frieden und Gerechtigkeit“ einzusetzen. Auch heute gebe es Kriege, lebten Menschen unter zum Teil unwürdigen Bedingungen in Lagern. „Davor dürfen wir unsere Augen nicht verschließen.“