Das sollten Sie wissen:

Mit einfühlsamen Texten gestalteten Schüler der Kardinal-von-Galen-Schule die Feier zur Einweihung des Landschaftsfensters am Silbersee in Haltern. Die große Glastafel erinnert an das Kriegsgefangenenlager Dülmen 1914 bis 1915.

Auch wenn die Händler in der Coesfelder Straße mehrheitlich keine Fußgängerzone dort wollen, so wünschen sie sich doch mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Deshalb plädieren sie für eine Spielstraße, ausgeführt als Einbahnstraße und wünschen sich Straßenschwellen zur Verkehrsberuhigung. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Ein technischer Defekt war mutmaßlich der Grund für Absturz einer Wartungsgondel in Hessen. Bei dem Unglück waren am Dienstag drei Männer, darunter ein Dülmener, ums Leben gekommen. Experten überprüfen derzeit Gondel, im Laufe der Woche wird mit Ergebnissen gerechnet.

Ein weiterer Beweis, wie wichtig Brandmelder sind: Weil er Alarm aus der unbewohnten Nachbarwohnung hörte, sah ein Dülmener dort nach dem Rechten - und entdeckte noch rechtzeitig ein Feuer. Beim Löschen erlitt der Mann eine Rauchvergiftung.

Um 10 Uhr werden heute alle Sirenen in Dülmen heulen. Grund ist der landesweite Warntag.

Die Sportfreunde Merfeld bekommen einen neuen Trainer. Manfred Wölpper wird das Team ab Mitte September betreuen. Auf den aktuellen Coach Holger Flossbach wartet eine neue Aufgabe: Er wird Scout bei der U23 des FC Schalke 04.

Termine:

Der Kabarettabend heute mit Frank Goosen in der Alten Sparkasse ist ausverkauft. Eine Abendkasse wird es nicht geben, teilte das Kulturteam mit.

Wetter:

Heute scheint mal die Sonne, aber über den Tag verteilt sind einzelne Schauer möglich, 17 bis 18 Grad. Tagsüber weht mäßiger auf Nordwest drehender Wind mit Böen.

Verkehr:

Auf Lohwall und Overbergstraße kommt es wegen Bauarbeiten zu Sperrungen und Behinderungen.

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße