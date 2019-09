„Wir haben noch am Abend des Unglücks sämtliche Materialien und technisches Gerät, wie Seilwinde, Drahtseile und natürlich die Gondel sichergestellt, um so schnell wie möglich eine Ursache für das tragische Unglück finden zu können“, erklärt Michael Conrad, Sprecher des Regierungspräsidiums Kassel.

Wie berichtet, waren bei dem Absturz einer Wartungs-Gondel am Dienstag drei Männer, darunter ein 27-jähriger Dülmener, ums Leben gekommen.

Amt für Arbeitsschutz und Gutachter ermitteln

Das Amt für Arbeitsschutz arbeite derzeit gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter an der Untersuchung. Polizeisprecher Jörg Künstler hatte in einer ersten Stellungnahme die Seilwinde als mögliche technische Ursache in den Blick genommen.

Ergebnisse vermutlich im Laufe der Woche

„Es werden alle Materialien und technische Einrichtungen auf Ausbrüche, Auffälligkeiten und Materialschäden untersucht“, erklärt Conrad. Mit den Ergebnissen sei frühestens im Verlauf dieser Woche zu rechnen.

Der Hessische Rundfunk hatte eine Spezialfirma mit Arbeiten an einem Sendemast auf dem Hohen Meißner beauftragt. Diese, so der Sender, habe bislang stets größten Wert auf den Arbeitsschutz gelegt.