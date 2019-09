Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr war der Mann auf das akustische Signal von nebenan aufmerksam geworden. Die Wohnung dort sei derzeit unbewohnt und werde als Abstellmöglichkeit genutzt, berichtete die Polizei. Als der Dülmener die Nachbarwohnung betrat, war diese bereits stark verraucht, im Bereich der Küche entdeckte er Flammen. Dem Mann gelang es, diese selber zu löschen. Dabei zog er sich jedoch eine Rauchgasvergiftung zu und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.