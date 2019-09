Punkt 10 Uhr werden am Donnerstag die Sirenen in ganz Dülmen heulen - zur Probe. Denn am 5. September findet der zweite Warntag NRW statt, bei dem im ganzen Bundesland Sirenen und Co. getestet werden sollen. Mit der Aktion will die Landesregierung das Bewusstsein der Bevölkerung für das Thema Warnung schärfen.

In Dülmen gibt es aktuell jeweils eine Sirene am Clemens-Brentano-Gymnasium, der Kardinal-von-Galen-Hauptschule sowie an der Augustinus-Grundschule. Drei weitere sollen nach Angaben der Stadt im Oktober installiert werden, und zwar im Dernekamp sowie in Hausdülmen und Buldern.

Auch die Warn-App wird getestet

Übrigens: Nicht nur die Sirenen werden am Donnerstag getestet, sondern zum Beispiel auch die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) - und dadurch dann auch die Dülmen-App der Stadt.