Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Dülmen. Heute Abend wird über Fahrradstraßen in Dülmen diskutiert, der Zweite Frühling hat ein neues Zuhause gefunden, in der Innenstadt wird gegraben, und der Tischtennis-Landesligist aus Merfeld startet mit einer Niederlage in die Saison - das müssen Sie heute in Dülmen wissen.