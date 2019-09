So muss der 33-jährige Efahdi aus dem Irak mit Frau und dem fünfjährigen Sohn Aram auf genau so engen 14 Quadratmetern auskommen. „Im Sommer ist es fürchterlich heiß in den Containern und im Winter setzt sich Kondenswasser an den Innenwänden ab. Das führt zu Schimmelbildung“, klagt der irakische Ingenieur, der in seiner Heimat Lkw repariert hat. Und das auch in Deutschland sehr gerne wieder täte.

Alle wollen hier raus

Fragt man die rund 60 Bewohner der Container im Leuster Weg nach ihren Zielen in Deutschland, haben sie alle nur eine Antwort: „Wir wollen einfach nur sofort hier raus!“ Das wird für viele nicht so einfach sein, denn die Zahl der Flüchtlinge nimmt in Dülmen gegenwärtig wieder zu.

„Es gibt einfach nicht für jeden Bewohner sofort einen Platz in einer Wohnung“, bedauert Daniel Alfschnieder von der Stadt Dülmen. Zugleich bemühe sich die Stadt aber sehr darum, die Situation insbesondere für Familien zu entspannen. „Es gelingt uns auch immer wieder, bessere Unterkünfte für Familien mit kleinen Kindern zu finden.“ Am Osthoff zum Beispiel, in den ehemaligen Häusern der britischen Militärangehörigen. Doch auch im Leuster Weg soll der Alltag so erträglich wie möglich gestaltet werden. „Wir werden jetzt neue Duschcontainer aufstellen“, kündigt Alfschnieder an.

Bewohner halten zusammen

Bereits seit 2016 nutzt die Stadt das Containerdorf im Leuster Weg. Das Positive am Lagerleben: Die Bewohner sind zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengeschweißt. „Wir kaufen zusammen ein, frühstücken zusammen. Und uns ist es hier wirklich ganz egal, zu welchem Gott jemand betet, oder aus welchem Land er kommt“, versichert Valid. Er selbst macht derzeit eine Ausbildung zum Koch in einem Dülmener Restaurant, und er versichert: „Es geht nicht um mich, ich bin jung, ich komme hier schon klar.“ Aber für die Kinder sei das Leben auf so engem Raum fast unerträglich.