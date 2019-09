Das sollten Sie wissen:

92 Flüchtlinge kamen 2019 nach Dülmen, das sind jetzt schon so viele wie 2018 insgesamt gekommen waren. Die DZ besuchte die Bewohner des Containerdorfes im Leuster Weg. Den Bericht dazu finden Sie in der aktuellen Ausgabe.

Sebastian Growe und Sophie Löbbering waren acht Monate in fünf mittel- und südamerikanischen Ländern unterwegs. Und bekamen zuhause in Merfeld einen fantastischen Empfang. Das Besondere: Die beiden reisten bewusst nur mit Bus und Bahn oder als Tramper.

In diesem Jahr macht der Kartoffelmarkt am Wochenende 7. und 8. September seinem Namen alle Ehre: denn es werden wieder Kartoffeln angeboten. Auch sonst ist das Programm groß. So wartet am Samstag unter anderem eine Automeile.

Acht Gratis-Cocktails in acht Dülmener Gasthäusern, das bietet die achte Dülmener Cocktailnacht. Am Samstag, 21. September, schwingen die Kneipiers von 20 bis 1 Uhr wieder ihre Barmixer.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen von Adler Buldern haben beim 2:2 in Seppenrade den ersten Punkt der Saison geholt. Die Teams von GW Hausdülmen (Kreisliga A) und TSG Dülmen (Kreisliga B) konnten jeweils drei Punkte einfahren.

Termine:

17.30 Uhr, Zukunftswerkstatt Butterkamp, Treffen zur Gestaltung der Grünanlage, Balkonzimmer Rathaus

Wetter:

Heute scheint neben kompakteren Wolken auch gelegentlich die Sonne, dazu 21 oder 22 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Südwest bis West.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße