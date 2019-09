Wo die Kaninchen springen

Ein Hindernis-Parcours auf dem Spiekerplatz? Da staunten die Zuschauer am Sonntagmorgen nicht schlecht. Und bewunderten sowohl die große Liebe zum Detail, mit der die Hürden aufgebaut worden waren, als auch die springenden Kaninchen selbst. So war das erste Kaninhop-Turnier des Kaninchenzuchtvereins W712 Buldern ein Erfolg.

Vorsitzender Norbert Röttger hatte sich zu Beginn bei den Teilnehmern bedankt, ohne die gar kein Turnier hätte stattfinden können, und allen einen fairen Wettbewerb gewünscht.

Über 20 Kaninchen sind bei der Premiere dabei

Gemeldet waren über 20 Kaninchen aus den Vereinen W164 Dülmen, W188 Coesfeld und eben aus Buldern.

Durch dieses Turnier möchten die Bulderner Züchter den Sport Kaninhop bekannter machen. Denn: Sportlich geht es schon dabei zu. Die Tiere hüpften mitunter so schnell über die Hindernisse und überwanden die aufgebaute Strecke, dass einige Besitzer fast außer der Puste gerieten.

Sechs Tiere kommen ins Finale

Im ersten Durchgang waren die Hürden noch nicht ganz so hoch, alle Tiere kamen eine Runde weiter. Manche zögerten, da ein unbekanntes Hindernis mit in der Reihe stand - das daher für den zweiten Durchgang ausgetauscht wurde.

In dem waren die Hindernisse dann höher, die Fehler häuften sich. Im dritten und letzten Durchlauf, bei dem nun auch die Zeit zählte, waren dann noch sechs Tiere am Start.

Funny’s Sarsiado holt sich den Sieg

Die sechs Finalteilnehmer kamen alle aus Buldern und gehören dem 15-jährigem Ole Roski und Angelina Dresemann. Die hat genauso viele Kaninchen zuhause, wie sie alt ist: nämlich achtzehn.

Beide trainieren wöchentlich zusammen mit ihren Tieren einmal in der Woche für circa drei Stunden. Ole startete unter anderem mit Funny’s Sarsiado, der sich im Juni in Renningen/Bad Liebenzell bereits den Titel des Deutschen Meisters gesichert hatte.

Junge Züchter mit großen Plänen

Und auch am Sonntag holten sich Tier und Besitzer in Buldern den Sieg. Zweite wurde Moonlights Sweet Solano von Angelina Dresemann. Übrigens: Sie und Ole Roski planen, dass ihre Tiere eine Familie gründen. So wäre wohl die Zukunft mit weiteren hüpfenden Kaninchen gesichert.