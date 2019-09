Schuheck-Abschied mit Ständchen

Am letzten Tag gibt es ein Ständchen für Sabine Reinermann. „Heute hier, morgen nicht, denn du löscht gleich das Licht. Hast dich niemals deswegen beklagt. Hast es selbst so gewählt…“. Zur Musik von „Heute hier, morgen dort“ stimmen Freunde und Familie der Schuheck-Inhaberin das Lied an.

„Wir hatten die Idee, etwas zu singen“, berichtet Tochter Frederike Reinermann. Zusammen mit einer Freundin wurde also der Text umgeschrieben - damit er passt für den letzten Tag.

Abschied nach 95 Jahren

182 Jahre lang war das Traditionsgeschäft am Königsplatz in Familienbesitz. Doch jetzt ist Schluss. Punkt 16 Uhr am Samstagnachmittag schloss Sabine Reinermann zum letzten Mal die Tür ab - eines der vielen letzten Male in den vergangenen Wochen und Tagen.

Wie sie am Morgen aufgewacht sei? „Mit gemischten Gefühlen“, berichtet die Inhaberin. Und mit dem Wissen, dass der Abschied am Abend endgültig sein wird. Einfach sei dies nicht, auch nicht für ihren Schwiegervater Hermann Reinermann.

Trotz Wehmut sollte es ein freudiger Tag werden

„Aber wir wollten, dass trotz der Wehmut, die bei allen Beteiligten da ist, es ein freudiger Tag wird.“ Deswegen waren Nachbarn, Freunde und Stammkunden eingeladen, war mitten im Laden ein kleines Büffet mit Käsehäppchen und Süßigkeiten aufgebaut, wurde mit Sekt angestoßen. Und nebenbei auch noch verkauft.

„Als Kleinkind war ich zum ersten Mal hier“

„Als Kleinkind war ich zum ersten Mal hier“, erinnert sich eine ältere Dame. Normale Halbschuhe gab es damals für sie. Die Dülmenerin ist heute 68 Jahre alt, und immer noch treue Reinermann-Kundin.

„Dass ich jedes Jahr hier zwei bis drei Paare Schuhe gekauft habe, ist normal“, erinnert sie sich. Und berichtet dann, dass sie „sehr traurig“ gewesen sei, als sie hörte, dass Reinermann Ende August schließen werde.

Kinderschuhe von 1960 im Lager entdeckt

Inmitten der letzten Ware finden sich fünf Paar Kinderschuhe, die nicht zum Verkauf stehen. Fünf Paar Kinderschuhe, die aus dem Jahr 1960 stammen. Und beim Aufräumen jetzt in einer Schublade wiederentdeckt wurden, verrät Hedwig Sommer.

„Das sind Sandalen für lose Einlagen. Deswegen sind die hinten geschlossen“, erläutert die Mitarbeiterin. In einem Schuh klebt sogar noch ein Preisschild: 42,90 DM. Nicht gerade billig, aber hervorragende Qualität, versichert Sommer. Auch wenn die Schuhe durch die vielen Jahre im Lager jetzt zu hart zum Tragen geworden sind.

Reinermann: „Ich weiß noch nicht, wo meine Reise hingeht“

Sechs Mitarbeiterinnen gab es im Schuheck. „Der überwiegende Teil weiß schon, wie es jetzt weitergeht“, berichtet Chefin Sabine Reinermann. „Das ist erst einmal beruhigend.“

Und was ist mit ihr? Sie will jetzt erst einmal zur Ruhe kommen, antwortet die Chefin. Noch gibt es viel aufzuräumen, die Nachnutzung für die Geschäftsräume steht noch nicht fest. Und dann will sie einfach mal schauen. „Ich weiß noch nicht, wo meine Reise hingeht.“