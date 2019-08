Kranz will Pleite abwenden

Traditionsunternehmen in der Insolvenz

Dülmen. Schlechte Nachrichten aus dem Dernekamp: Das Dülmener Metallbauunternehmen V. Kranz GmbH & Co KG hat Insolvenz angemeldet. Bereits am 13. August sei der Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gestellt worden, berichtete am Freitag der Rechtsanwalt und Betriebswirt Dr. Frank Kreuznacht. Dieser ist vom Gericht zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden.