Der Dülmener Ehrenamtspreis wird seit 2011 von der Stadt Dülmen in Kooperation mit der Sparkasse Westmünsterland vergeben, die insgesamt 1500 Euro als Anerkennung für die Preisträger bereitstellt. Ausgezeichnet werden Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich in Dülmen engagieren, zum Beispiel im sportlichen, sozialen oder kulturellen Bereich. „Ohne ehrenamtliches Engagement wäre so vieles in unserer Stadt gar nicht möglich - ich bin sehr froh, dass wir mit dem Ehrenamtspreis jedes Jahr die Chance haben, einigen Bürgerinnen und Bürgern im Speziellen ‚Danke‘ zu sagen“, betont Bürgermeisterin Lisa Stremlau.

Vorschläge bis 31. Oktober

„Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt den Dülmener Ehrenamtspreis sehr gerne“, erklärt Vorstandsmitglied Norbert Hypki. „Es gibt so viele Beispiele für vorbildliches Engagement, die es verdienen, auch öffentlich gewürdigt zu werden.“

Vorschläge für den Ehrenamtspreis 2019 können per E-Mail an ehrenamtspreis@duelmen.de oder über das Online-Formular unter www.duelmen.de/ehrenamtspreis.html bei der Stadt Dülmen eingereicht werden. Zudem liegen an verschiedenen öffentlichen Orten Vorschlagskarten aus, die bis zum 31. Oktober im Bürgerbüro abgegeben oder zugesendet werden können. „Die Vorschläge sollten ausreichend inhaltlich begründet sein, damit die Jury sich ein gutes Bild von der vorgeschlagenen Person oder Gruppe machen kann“, erläutert Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streyl von der Stadt Dülmen. „Das Engagement sollte vorbildlich, motivierend und beispielgebend sein sowie unentgeltlich und bereits langjährig erbracht werden.“ Als Ansprechpartnerin steht sie auch telefonisch unter 02594 12-563 zur Verfügung.

Achtköpfige Jury

Die Auswahl trifft eine achtköpfige Jury, bestehend aus Bürgermeisterin Lisa Stremlau, Dr. Martin Olbrich, Ralf Koritko, Edeltraud Benson (Freiwilligenbörse), Ulrich Bröckelmann (Stadtsportring) und Kulturexperte Bernd Vogt sowie den Preisträgern des vergangenen Jahres: Jennifer Gerdemann (Einzelpreisträgerin), Jürgen Mischke von den Otternasen (Gruppenpreis) sowie Michelle Görshop von der DLRG (Nachwuchspreis).