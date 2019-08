Schließlich wollten die Kunden möglichst nah an den Geschäften parken können. Um objektive Daten zu erheben, will die Stadt den Verkehr in der Innenstadt zählen. Hierfür sollten am Donnerstag an sechs Kreuzungen intelligente Kameras montiert, werden.

„Leider hat die beauftragte Firma die Installation nicht rechtzeitig hinbekommen. Das wird aber in Kürze nachgeholt“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wischeloh, warum derzeit noch keine Kameras hängen. Ergebnisse der Zählung werden bis Jahresende erwartet. Sie gehen in ein Gutachten ein, das die Grundlage für die Diskussion um Dülmens Fußgängerzone sein wird.