Nach einem Auffahrunfall auf der L551 Richtung Buldern in Höhe des Abzweigs Rödder um 11.50 Uhr, sperrt die Polizei gegenwärtig die Straße in beiden Richtungen. Fahrer in Richtung Buldern können nach der Baustelle Richtung Rödder abbiegen, Ortskundigen Fahrern aus Richtung Buldern rät die Polizei, die Unfallstelle großräumig, etwa über die Wirtschaftswege Richtung Bulderner See, zu umfahren. Die DZ wird melden, wenn die Straße wieder befahrbar ist. Bei dem Unfall zogen sich zwei Personen Verletzungen zu.