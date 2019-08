Nach einem Auffahrunfall auf der L551 Richtung Buldern in Höhe des Abzweigs Rödder um 11.50 Uhr, sperrt die Polizei am Dienstagmittag die Straße in beiden Richtungen. Fahrer in Richtung Buldern können nach der Baustelle Richtung Rödder abbiegen, Ortskundigen Fahrern aus Richtung Buldern rät die Polizei, die Unfallstelle großräumig, etwa über die Wirtschaftswege Richtung Bulderner See, zu umfahren. Bei dem Unfall zogen sich zwei Personen Verletzungen zu.

Update I: Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben worden.

Update II: Ein 19 Jahre Lüdinghausener und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin aus Dülmen sind bei dem Unfall auf der L 551 schwer verletzt worden. Der junge Autofahrer hatte zu spät gesehen, dass vor ihm ein Mercedes-Sprinter angehalten hatte, um nach links Richtung Rödder abzubiegen, berichtete jetzt die Polizei.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus, ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sprinter wurde beschädigt, ebenso ein entgegenkommendes Auto, das von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen wurde.