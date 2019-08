Das ist die neue B 67/B 474

Die Zahlen

15,6 Kilometer lang ist der Lückenschluss zwischen Reken und Dülmen-Nord. Die neue Bundesstraße wird eine Breite von 12,50 Meter haben und mit Fahrspuren in einer sogenannten 2+1 Führung ausgebaut. Das bedeutet, dass es neben jeweils einer Fahrspur in jeder Richtung noch eine Überholspur gibt, die im Wechsel mal für die eine Richtung, mal für die andere genutzt wird.

Der Verlauf

Der Neubau der B 67 und der B 474 schließt die Lücke der Kraftfahrstraße von der A 3 bei Isselburg bis zur A 43 bei Dülmen. Die parallel zur künftigen B 67 verlaufende heutige L 600 und das angrenzenden Wegenetz werden in einigen Bereichen angepasst, verlegt oder neu hergestellt.

Die Abfahrten

Davon sind, ohne den Anschluss zur A 43 mitzurechnen, drei geplant. Aus Richtung Reken kommend wird Nummer eins bei Maria Veen sein in Höhe der Kreisstraße 48. Nummer zwei ist die künftige Abfahrt Merfeld, die ungefähr im Bereich der lang gezogenen Kurve der L 600 gebaut wird. Hier ist auch an den Ästen der Abfahrt ein Kreisverkehr geplant. Abfahrt Nummer drei wird dann in Welte sein, etwa im Bereich Friedag.

Die Dauer

Ursprünglich war Straßen.NRW davon ausgegangen, dass die komplette Straße 2023 fertig ist. Wegen langwidriger archäologischer Grabungen hat sich der Zeitplan bereits verschoben, jetzt wird 2024 angepeilt.

Die Kosten

Rund 80 Millionen Euro kostet das Projekt. Das Geld zahlt fast ausschließlich der Bund, mit 95.000 Euro beteiligt sich der Kreis Borken.

Der Flächenverbrauch

Für Straße und alle Nebenanlagen werden 74 Hektar veranschlagt. Für den Eingriff in Natur und Landschaft werden auf einer Fläche 120 Hektar Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen durchgeführt.

Die Historie

Die Forderung nach einer besseren Verbindung zwischen Bocholt und Dülmen geht zurück bis Anfang der 1960er-Jahre, zeigt ein Blick von Dr. Stefan Sudmann ins Stadtarchiv. Laut einem Bericht von 1962 sollte der Ausbau im Rahmen eines Zehn-Jahres-Plans der Landesregierung angegangenen werden - es dauerte dann aber doch noch etwas länger.

Im Mai 2018 präsentierte Heinrich-Georg Krumme, IHK-Vizepräsident und Sprecher der Unternehmerinitiative B 67n, die Genehmigung des Verkehrsministeriums für den Straßenbau.