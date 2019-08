Das sollten Sie wissen:

Zum vierten Mal fand am Wochenende der Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen statt, Veranstalter und Besucher zogen dabei ein positives Fazit. Bei der Schönwettergarantie will man allerdings in Sachen Sonnenschutz nachbessern.

Nachgefeiert wurde der 90. Geburtstag bei der Löschgruppe Daldrup der Feuerwehr. Der Grund für die Verschiebung: Das Warten auf die beiden neuen Fahrzeuge, die jetzt am Sonntag von Pfarrer Ferdinand Hempelmann beim Tag der Offenen Tür eingesegnet wurden.

Großer Jubel am Sonntag bei den Nieströter Schützen: Um 17.08 Uhr holte Volker Nagel in einem spannenden Zweikampf mit dem 65. Scharfen Schuss den Vogel von der Stange. Zu seiner Königin ernannte Volker Nagel gleich Melanie Hesker.

Sport-Ergebnisse:

Bezirksliga:

TSG Dülmen - SpVgg Vreden II 0:0

SuS Stadtlohn - SF Merfeld 3:2

Kreisliga A:

TSG Dülmen II - Vorwärts Lette 1:1

GW Hausdülmen - DJK Coesfeld 2:1

Westfalia Osterwick - DJK Dülmen 1:0

Brukteria Rorup - Fortuna Seppenrade 1:2

Kreisliga B:

U. Lüdinghausen II - SF Merfeld II 0:4

DJK Rödder - VfL Billerbeck II 1:3

Kreisliga C:

Turo Darfeld II - Vorwärts Hiddingsel 2:9.

Wetter:

Weitgehend sonnig und nur wenige Wolken. Höchstwerte bei 31 Grad, dazu weht nur schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße