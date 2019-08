Lohwall wird wieder eine Allee

Dülmen (sti/pd). Auf einige Änderungen müssen sich die Autofahrer und im Bereich des Königsplatzes auch die Fußgänger einstellen. Die Coesfelder Straße war im Bereich des Königsplatzes seit Oktober 2018 als Fußgängerzone ausgewiesen. Jetzt steht fest: In Kürze endet die Testphase. Mit Beginn der Ausbauarbeiten am Lohwall am Montag, 2. September, wird die Fußgängerzonen-Regelung am Königsplatz zunächst wieder aufgehoben.

Von Dülmener Zeitung