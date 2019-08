Bei diesem Anblick lacht doch das Herz der Puppen-Muttis. Denn Barbie-Puppen stehen bei - keineswegs nur kleinen - Mädchen nach wie vor hoch im Kurs. Sehr zum Verdruss so mancher Feministin, die mit diesem Spielzeug ein überholtes Frauenbild transportiert sehen. Doch Kritik ficht die makellosen Schönen nicht an. Sehr wahrscheinlich ist also, dass sie dank des Dülmener Kindertrödelmarkts ein neues Zuhause gefunden haben.