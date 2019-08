Schulen und Vereine

In der Schulzeit bleibt das Bad montags komplett den Schulen und Vereinen vorbehalten. Am Dienstag und Mittwoch wird öffentlicher Badebetrieb von 10 Uhr bis 16 Uhr angeboten, ab 16 Uhr gehören die Wasserflächen wiederum den Vereinsschwimmern.

Öffentlicher Badebetrieb

Beginnend um 10 Uhr gibt es öffentlichen Badebetrieb am Donnerstag und Freitag, der um 21 Uhr endet. Die morgendlichen Öffnungszeiten ändern sich am Samstag und am Sonntag nochmals, an diesen Tagen beginnt der Badbetrieb für die Öffentlichkeit bereits um 9 Uhr.

Baustellengeflüster

Über die düb 2020 Baustelle können sich alle Gäste beim nächsten Baustellengeflüster am 19. September um 17 Uhr informieren. Besonders interessant wird es für Technikinteressierte, da der nächste Baustellenrundgang der Badtechnik gewidmet ist.