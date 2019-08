Die Hausdülmenerin Andrea Witte ist zum dritten Mal dabei beim Hausdülmener Kunsthandwerkermarkt. „Ich liebe die besondere und überschaubare Atmosphäre. Ich hoffe, dass es auch so bleibt und sich nicht Händler mit Industrieware einschleichen“, so Witte, die die Kunst des Zentangle für sich entdeckt hat.

Ruhige Hand ist wichtig

„Es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, man braucht nur eine ruhige Hand.“ Und Zeit sollte man mitbringen, wenn man das Hobby für sich entdeckt. So arbeitet die Hausdülmenerin an einer Karte auf edlem Papier eine Stunde, die künstlerische Bearbeitung eines Lampenschirms nimmt vier bis fünf Stunden in Anspruch. Auf ihr Hobby gestoßen ist die Gitarrenlehrerin durch Zufall vor vier Jahren. „Da habe ich in England in einem Supermarkt ein kleines Heftchen über Zentangle entdeckt und war sofort angefixt. Schon bei der Rückfahrt auf der Fähre habe ich angefangen, die ersten Karten zu malen.“

Entspannendes Gewirr

Das „entspannende Gewirr“ ist in den Vereinigten Staaten entstanden und zu den fünf Grundformen gehören Kreis, Punkt, Strich, Halbkreis und ein S. „Es gibt auch viele Künstler, die bunte Arbeiten anbieten, aber ich habe mich auf das Schwarz-Weiße beschränkt.“

Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Hausdülmen verkauft Andrea Witte keine Stehrümchen, sondern neben Karten auch gestaltete Lampenschirme, Modeschmuck und Stühle. Die Materialien sind sehr verschieden vom Porzellan, veganem Leder, Stein, Holz, Dosen, , Muscheln bis hin zum Büttenpapier.