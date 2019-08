Das sollten Sie wissen:

Die Hausdülmenerin Andrea Witte ist zum dritten Mal dabei beim Hausdülmener Kunsthandwerkermarkt. Sie stellt am Samstag und Sonntag am Dorfplatz die Kunst des Zentangle vor. Auf ihr entspannendes und dekoratives Hobby gestoßen ist die Gitarrenlehrerin durch Zufall vor vier Jahren.

Wer spielt wann und auf welcher Bühne beim Openair-Festival Last chance to dance? Einen Überblick über alle auftretenden Bands sowie den Zeitplan für Bus-Shuttle und Rahmenprogramm liefert die Dülmener Zeitung vor dem Konzert-Festival am Wochenende im Freizeitbad düb.

Der sportliche Start in die Jubiläums-Endphase ist Adler Buldern missglückt. Die Reserve verlor in der B-Liga beim SV Gescher III mit 1:3. Dabei hatte Pierre Blumberg die Adler-Träger in der ersten Halbzeit sogar in Führung gebracht.

Termine:

18.30 Uhr Sport im Park: Flexi-Bar mit dem TV Dülmen im Schlosspark.

20 Uhr Klangspur-Konzert mit Koch und Wiesbrock, Bock auf Bar.

Wetter:

Der Freitag verläuft sonnig und trocken. Dazu wird es noch wärmer mit Höchstwerten von 26 bis 28 Grad und es weht eine leichte Brise aus Nordost bis Ost.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße. Zudem ist die Bischof-Kaiser-Straße in Richtung Raiffeisenmarkt gesperrt. Kreuzung Bischof-Kaiser-Straße/Lüdinghauser Straße nur einspurig befahrbar (Baustellenampeln).