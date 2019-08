Das sollten Sie wissen:

Die Deutsche Glasfaser kommt zügig voran - zumindest im Dernekamp, wo der Anschluss der Kunden nach und nach beginnt. In den anderen Dülmener Polygonen gibt es derzeit aber noch zu wenig Interesse, um mit dem Ausbau der Datenautobahn zu beginnen.

In ein riesiges Spielzeugparadies verwandelten Kinder und Eltern am Mittwoch die Dülmener Fußgängerzone. Spiele, Puppen, Bücher oder Bekleidung und Fahrräder - die privaten kleinen Händler hatten alles im Angebot, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Immer weniger neue Ordensbrüder- und Schwestern, dafür immer ältere: Die Demographie lässt die konfessionelle Altenpflege neue Wege gehen. Die Heilig-Geist-Stiftung Dülmen hat mit den Schwestern Unserer Lieben Frau Kloster Annenthal eine gemeinsame GmbH für den Seniorenhilfebetrieb gegründet.

Termine:

15 Uhr Sommerleseclub. Vorlesepatin Ilona Escher liest im düb.

9.30 bis 10.30 Uhr, Sport im Park: Fit am Morgen mit dem TV Dülmen, Schlosspark

16 bis 20 Uhr, Chillen im Park mit der Neuen Spinnerei, ab acht Jahre, Bendix-Park

Wetter:

Am Donnerstag scheint die Sonne nahezu den ganzen Tag über. Es bleibt trocken. Mit 24 Grad wird es noch einmal schön warm. Der Wind weht schwach aus Südwest.

Verkehr:

Einbahnstraßenregelung auf der Baustelle Südumgehung für Friedhof-Besucher und Kunden der Geschäfte an der Bischof-Kaiser-Straße (Zufahrt Lüdinghauser Straße/Ausfahrt Mühlenweg); Vollsperrung des Dernekämper Höhenweges zwischen der Hülstener Straße und der Bischof-Kaiser-Straße.