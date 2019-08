Und sicher ist auch: Als erste Partei wird die CDU ihre(n) Kandidaten am kommenden Dienstag ihren Mitgliedern vorstellen. „Wir haben wirklich sehr gute Bewerbungen bekommen und werden in jedem Fall einen sehr guten Kandidaten für Dülmen präsentieren können“, verrät Markus Schmitz, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Wie viele Bewerber sich den Parteifreunden am Dienstag vorstellen werden, will er aber noch nicht verraten. „Dülmen darf sich jetzt schon auf eine hochkarätige Persönlichkeit mit erstklassiger Qualifikation freuen“, verspricht er.

Simon Peletz (SPD) ist noch nicht ganz so weit. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir den Genossen unseren Kandidaten - natürlich auch sehr gern eine Kandidatin - im Herbst vorstellen werden.“

Trend: Grüne vor SPD

Der aktuelle Trend sieht die Grünen deutlich vor der SPD. „Für uns ist weniger die Parteizugehörigkeit wichtig. Der Kandidat sollte einen engen Bezug zu Dülmen haben und für Bürgernähe stehen.“ Wenn sich Grüne und SPD nicht auf einen SPD-Kandidaten einigen können, dann vielleicht auf einen parteilosen.

Ob und wie die Bürgermeisterin ihre SPD im Wahlkampf unterstützen wird, steht laut Peletz noch nicht fest: „Der Kandidat wird sein eigenes Wahlkampfteam zusammenstellen. Lisa Stremlau wäre dabei für uns natürlich eine sehr wertvolle Hilfe.“ Aus der Suche nach einem SPD-Kandidaten habe sie sich aber herausgehalten.

Die FDP hat bereits angekündigt, einen ausgemachten Verwaltungsfachmann ins Rennen zu schicken.