Wie die Polizei mitteilte, wollte sich die Motorradfahrerin aus Haltern am See vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr auf der Rochfordstraße einordnen. Dabei stieß sie mit dem Reisebus eines 46-jährigen Dülmeners zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 17-Jährige so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden, teilt die Polizei abschließend mit.