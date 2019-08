Dülmen. Einen fulminanten Abschluss fand der Dülmener Sommer mit einer Hard Rock Show in drei Teilen auf dem Hof des Schulzentrums.

Mit den münsterschen Bands Bodyguerra und The Lords of Darkness sowie Dülmens Go Hard hatte das Kulturteam drei Formationen verpflichtet, die sich als Vertreter des klassischen Hard Rock verstehen.

Von Stephan Bücker