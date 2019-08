Dülmen. Am Samstag gegen 14.34 Uhr, wurde ein Flugzeugabsturz am Flugplatz Borkenberge gemeldet. Ein 42-jähriger Castrop-Rauxeler startete als Pilot mit seinem Segelflugzeug und seinem 64-jährigen Schwiegervater als Fluggast. In ca. 100 Meter Höhe riss das Schleppseil.

Von Markus Michalak