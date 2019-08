Dülmen. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag um 16.30 Uhr auf der B 474 am Abzweig zum Betonwerk in Dülmen ereignete.

Von Dülmener Zeitung