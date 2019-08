In ein Einfamilienhaus an der Narzissenstraße in Dülmen versuchten Unbekannte in der Zeit vom 30. Juli bis zum 14. August einzubrechen. Die Täter kamen nicht ins Haus, beschädigten jedoch den Türrahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.