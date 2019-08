Dülmen. Gut, dass die kleine Hannah am Mittwochabend an den Spiekerteichen spielte. Denn so konnte sie genau beobachten, wie drei Entenküken unglücklich in den Verbindungskanal zwischen den beiden Teichen geraten waren - und in ihrer Not nicht mehr aus dem engen Schacht herausfinden konnten.

Von Markus Michalak