Im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Veranstaltungen bei eher tropischen Temperaturen war diesmal die warme Fleecejacke das geeignetere Kleidungsstück.

Geheimnisvolle Prozession

Das Stück begann mit einer geheimnisvollen Prozession, der weiß gekleidete Icarus (Samuel Baxter) zog mit vier ganz in schwarz gehüllten Begleitern durchs Publikum ein, alle mit schwarzer Gesichtsbemalung und Räucherfässer schwenkend.

Die klassische griechische Erzählung handelt von Icarus, der mit einer selbst gebastelten Flügelkonstruktionen von einer Insel übers Meer fliehen will. Gegen den Rat seines Vaters fliegt er in seinem jugendlichen Übermut zu hoch, kommt der Sonne zu nahe und stürzt mit brennenden Flügeln ins Meer, wo er den Tod findet.

Präzision und Eleganz

Die „Southpaw Dance Company“ übersetzte dieses klassische Thema in kraftvolle, opulente Bilder und drückte mit großer tänzerischer Präzision und Eleganz den Wunsch des Menschen nach Grenzüberschreitung aus - auch um den Preis der Selbstzerstörung. Icarus überwindet die Gesetze der Schwerkraft und fliegt zur Sonne empor. Sein riesiges Flügelpaar hielt der kurzen Begegnung mit der goldbemalten Sonnengöttin (Laura Vanhulle) nicht stand - im wahrsten Sinne des Wortes „entflammt“ von seiner Liebe zur Sonne als Sinnbild seiner Freiheit stürzte er nieder auf die rauchgeschwängerte Bühne - ein optisches Spektakel!