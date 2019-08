Dülmen. Am Sonntag gegen 8.47 Uhr befuhr ein 36-jähriger Dülmener mit seinem Pkw den Stockhover Weg in Fahrtrichtung Münsterstraße. Als er die Billerbecker Straße überqueren wollte, übersah er eine von rechts kommende, bevorrechtigte 79-jährige Dülmenerin, die mit ihrem Fahrrad die Billerbecker Straße in Fahrtrichtung Stockhover Weg befuhr.

Von Hans-Martin Stief