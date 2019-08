Trotz der Arbeiten finden die Gottesdienste wie gewohnt statt, auch wenn die Glocken nicht läuten.

Am Montag ist Probeläuten und Einläutung der neuen Glockenelektronik. Am Mittwochabend läuten die Glocken feierlich zum Hochfest „Mariä Aufnahme in den Himmel“. Die Eucharistiefeier findet wie gewöhnlich um 18.30 Uhr in der Krankenhauskapelle statt.