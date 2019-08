Frage: Wann und wo macht Lesen am meisten Spaß? Antwort: Wenn der Regen an die Schreiben prasselt und man es sich auf dem Sofa gemütlich machen kann. Nein! Lesen macht auch im Sommer bei tollstem Freibadwetter superviel Spaß. Erst recht, wenn auch die Geschwister, Mama und Papa, Oma und Opa mitmachen. Die Mädchen und Jungen vom Sommerleseclub (SLC) der Stadtbücherei können das bestätigen.

Teamarbeit ist gefragt

So bunt wie in diesem Jahr war der Sommerleseclub noch nie. Es dürfen erstmals auch jüngere Geschwister oder Erwachsene beim SLC mitmachen - vorausgesetzt, sie melden sich im Team an. Und man muss gar nicht mal immer selbst lesen, sondern kann auch vorgelesen bekommen. Zum Beispiel im düb.

Vorlesen im düb

Bis zum Ende der Ferien liest dort Vorlesepatin Ilona Escher (gut zu erkennen am Strohhut, den sie sich zum Vorlesen aufsetzt) jeweils donnerstags zwischen 15 und 16.30 Uhr auf der großen Liegewiese den Mädchen und Jungen vor. SLC-Teilnehmer haben mit dem SLC-Ausweis an dem Tag freien Eintritt. Einen Stempel im SLC-Logbuch (aber maximal einen) gibt‘s anschließend. Zuhören dürfen aber alle Mädchen und Jungen, die Lust darauf haben.

Kreativität ist Trumpf

Gute Geschichten können auch dazu anregen, selbst kreativ zu werden. Etwa beim Trickfilm-Workshop am Freitag, 16. August. Auch richtig gut: die Autorenlesung mit THiLO am 21. August. Dafür muss man sich eine Karte (kostet einen Euro) in der Bücherei kaufen. Seiner Kreativität freien Lauf kann man bei der Gestaltung der SLC-Logbücher lassen. Man kann malen, schreiben, sogar Fotos einkleben (Sofortbildkamera ist in der Bücherei vorhanden). Für die drei schönsten Logbücher gibt‘s sogar Preise.

Anmelden und mitmachen

Wen jetzt die Leselust gepackt hat: Noch schnell in der Bücherei vorbeischauen und beim SLC anmelden!